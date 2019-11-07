В Бразилии сняли запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару снял запрет на выращивание сахарного тростника в бразильской части Амазонии и регионе Пантанал, что, по мнению защитников окружающей среды, подвергает земли экологической опасности. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Запрет на сбор урожая, который Бразилия использует для производства этанола, был введен в 2009 году во время правления бывшего президента страны Инасиу Лулы да Сильвы из опасения, что в регионе возникнет проблема исчезновения лесов и уменьшится количество земли, пригодной для выращивания продовольственных культур.

Отменив запрет, правительство "подвергает две хрупкие экологические зоны опасности грабительского и ничем не оправданного с экономической точки зрения распространения тростника, а также разбивает созданный с таким трудом образ Бразилии как страны, заботящейся об устойчивом развитии в сфере производства этанола", приводит агентство заявление союза местных природоохранных групп Observatorio do Clima.

Министр сельского хозяйства Бразилии отрицает, что снятие запрета ставит под угрозу сохранение Амазонии и Пантанала, заявляя, что закон 2009 года устарел, так как с тех пор были введены новые законы.

Ранее Институт человека и окружающей среды Амазонии (Imazon) сообщил со ссылкой на данные спутниковой съемки, что площадь с полностью вырубленным (сведенным) лесным покровом в бразильской Амазонии в сентябре увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", начались в августе и вызвали громкую реакцию международного сообщества.

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