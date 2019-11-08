Бразильские власти введут в столицу войска для охраны саммита БРИКС

8 ноября 2019 08:01 (UTC+04:00)

Правительство Бразилии развернет на следующей неделе в столице армейские подразделения для обеспечения безопасности 11-го саммита БРИКС, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Использование вооруженных сил санкционировано в период с 1 по 15 ноября для обеспечения безопасности глав государств и правительств, участвующих в саммите БРИКС", - сообщил на заседании председатель бразильского верховного суда Антониу Диаш Тофоли.

Информация о введении на несколько дней особого пропускного режима и аккредитации для сотрудников верховного суда, расположенного в зоне проведения саммита, вызвала протест со стороны одного из членов верховного суда. "Указ президента республики нарушает нормальный режим работы руководящего органа судебной системы", - заявил Рикарду Левандовски.

Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР состоится 13-14 ноября в штаб-квартире МИД страны, дворце Итамарати. В рамках саммита также пройдут мероприятия бизнес-форума БРИКС и ряд двусторонних встреч на высшем уровне.

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