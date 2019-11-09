Полиция в трех городах Боливии присоединилась к протестам против итогов выборов

9 ноября 2019 04:32 (UTC+04:00)

Полицейские в трех боливийских городах в пятницу присоединились к акциям протеста против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщили газеты El Deber и La Razon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, первыми восстали полицейские в городе Кочабамба. К ним присоединились сотрудники правоохранительных органов в крупнейшем городе страны Санта-Крусе. По сведениям La Razon, с требованием пересмотра результатов выборов также выступили полицейские в конституционной столице Боливии - Сукре.

Участие стражей порядка в протестах привело к отставке главы полиции департамента Кочабамба Рауля Гранди. Его место занял полковник Хаиме Сурита Трухильо.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу президента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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