Взлетную полосу аэропорта на западе Японии снова закрыли из-за беспилотника

9 ноября 2019 06:05 (UTC+04:00)

Взлетно-посадочная полоса японского аэропорта Кансай на западе страны в субботу была закрыта из-за появления в небе над воздушной гаванью неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило агентство Кyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это уже второй аналогичный случай за неделю - 7 ноября администрация международного аэропорта была также вынуждена закрыть взлетно-посадочную полосу из-за беспилотника. Тогда это привело к отмене или переносу почти 30 рейсов.

Служба безопасности аэропорта вместе с полицией анализирует записи камер слежения, чтобы определить траекторию движения БПЛА и его принадлежность. Власти также объявили в пятницу, что усилят меры безопасности в районе аэропорта Кансай - третьего по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита. Ежегодно им пользуются около 28 млн пассажиров.

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