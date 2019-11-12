У отвращения к некоторым продуктам нашли генетическую причину

12 ноября 2019 21:35 (UTC+04:00)

Необычное ощущение горечи при поедании некоторых видов овощей может быть связано с тем, какой вариант гена человеку повезло заполучить. К такому выводу пришли ученые, об исследовании которых написала газета Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Некоторые люди не могут включать в свой рацион достаточное количество овощей, поскольку их вкус может показаться чересчур горьким. По той же причине они не могут есть также темный шоколад или пить пиво. При этом другие люди могут спокойной есть те же овощи, не ощущая при этом никакой горечи.

Причина этого может заключаться в особых генах, которые отвечают за работу распознающих горечь рецепторов. Встречается две разновидности таких генов – PAV, которая отвечает за сильно развитые вкусовые ощущения, и ее противоположность, AVI.

У человека может встречаться либо две копии PAV, либо две копии AVI, либо по одной PAV и AVI. В первом случае человек воспринимает горечь в удвоенном размере, во втором – наоборот, практически не чувствует ее. Третий вариант представляет собой нечто среднее.

Чтобы проверить, как наличие этих генов влияет на количество определенных овощей в рационе, ученые из Университета Кентукки (США) провели исследование на 170 добровольцах. Специалисты анализировали их генетические данные, а также – с помощью специальных опросников – их рацион.

Оказалось, что, действительно, люди с двумя копиями PAV ели гораздо меньше овощей, в частности, брокколи или брюссельской капусты. Ученые надеются выяснить, как эту проблему можно решить – в частности, смогут ли помочь в этом различные специи, которые замаскируют вкус овощей.

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