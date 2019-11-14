В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса

14 ноября 2019 02:21 (UTC+04:00)

Полиция и армия Ла-Паса начали применять дубинки и слезоточивый газ для разгона сторонников Эво Моралеса, которые протестуют в столице Боливии против назначения временного президента страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На видео агентства Ruptly видно, как силовики разгоняют слезоточивым газом скопления людей. В среду группа ополченцев "Красные Пончо" организовала марш в направлении правительственных кварталов, чтобы потребовать отставки временного президента Жанин Аньес, которая накануне приняла полномочия.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, поначалу отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.

Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность

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