В Афганистане обнаружили автомобиль со 140 килограммами взрывчатки

2 декабря 2019 14:50 (UTC+04:00)

Автомобиль с 140 килограммами взрывчатки был обнаружен в Афганистане в округе Карабаг неподалеку от Кабула. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Как отмечается, службы безопасности обнаружили транспортное средство ночью в воскресенье. На фотографиях, размещенных в Twitter телеканала, отражено, что взрывчатое вещество перевозилось в багажнике автомобиля.

Какой организации принадлежало транспортное средство, не сообщается.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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