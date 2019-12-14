Не менее пяти поездов и 15 автобусов сожжены во время беспорядков в Индии

14 декабря 2019 20:08 (UTC+04:00)

Участники массовых протестов против принятия новой версии закона о гражданстве в Индии подожгли в штате Западная Бенгалия пять железнодорожных составов, а также 15 автобусов, из которых предварительно были высажены пассажиры. Как сообщает телеканал NDTV, особенно сложная ситуация сложилась в округе Муршидабад, где на некоторых железнодорожных станциях разгромлены билетные кассы, избит персонал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие блокируют автомобильные и железные дороги, забрасывают камнями транспорт, громят магазины. Власти штата Западная Бенгалия заявили, что будут принимать жесткие меры против погромщиков.

Ранее основные протесты проходили в соседнем штате Ассам, где по меньшей мере трое протестующих погибли в ходе демонстраций, вылившихся в массовые беспорядки и столкновения с полицией в Гувахати.

Законопроект, который уже получил официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство мусульман, которые полагают, что документ нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольны и представители ряда местных национальных групп, которые опасаются, что теперь гражданство смогут получить сотни тысяч беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по их мнению, угрожает местным жителям.

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