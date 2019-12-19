Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Экваториальной Гвинеи

19 декабря 2019 21:02 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 15.25 по времени UTC (18.25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 172 километрах от города Бата. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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