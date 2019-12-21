Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

21 декабря 2019 18:31 (UTC+04:00)

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал Rappler.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.

По данным национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 20 декабря 09:32
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 18 декабря 08:31
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии
Другие страны 18 декабря 07:28
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло восьми
Другие страны 17 декабря 09:56
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех
Другие страны 16 декабря 10:43
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек
Другие страны 16 декабря 07:11
Лента новостей
Отчет Международной кризисной группы по Карабаху не затронул каких-либо новых проблем - МИД Азербайджана
Политика 18:20
Япония надеется на развитие экономических отношений с Британией после Brexit
Другие страны 18:15
Скрипка, фортепиано, виолончель – как поддерживает молодежь Бакинская филармония
Культура 17:04
Китай закупает в Туркменистане крупную партию мороженого
Бизнес 16:58
В Баку началась реализация очень важного проекта Музея современного искусства и Милены Набиевой (ФОТО)
Культура 16:55
В Баку прошла церемония награждения Трендовых лауреатов 2019 года (ФОТО)
Социум 16:46
В Азербайджане изменены правила приема в резидентуру
Общество 16:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт автомобильных дорог в Бинагадинском районе
Политика 16:30
Азербайджан может стать крупным зерновым хабом (Эксклюзив)
Бизнес 16:08