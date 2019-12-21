Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в воскресенье, возросло до 12 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал Rappler.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали восемь человек.

По данным национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), число пострадавших достигло 210 человек, один считается пропавшим без вести. Как отмечает портал, в регионе сохраняется вероятность афтершоков. Люди, пострадавшие от подземных толчков, нуждаются в продовольствии, медикаментах, одежде, палатках и одеялах.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра. Больше всего в результате землетрясения пострадала провинция Давао Дель Сур, повреждения получили почти 1,5 тысячи зданий.

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