На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 79 человек, количество заболевших превысило пять с половиной тысяч, сообщает правительство страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе сообщалось о 72 погибших и 5154 случаях заражения.

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 5520 случаев заболевания, из которых 26 - за последние 24 часа. С начала кампании по массовой вакцинации островного государства, в котором проживает около 200 тысяч человек, прививки получило уже 94% населения.

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.

Началом эпидемии послужила смерть двух младенцев, получивших неправильно смешанную прививку от кори. Ответственные за ошибку медсестры получили тюремные сроки, однако страх перед вакцинами начал распространяться в социальных сетях и привел к массовому отказу от прививок.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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