Число жертв наводнения в Индонезии выросло до 21 человека

Число погибших при наводнении в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 21, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства общественных дел Йоко Хариянто, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

По данным агентства, в результате наводнений свыше 30 тысяч человек были эвакуированы. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово ранее заявил, что по крайней мере в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.

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