Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

3 января 2020 06:14 (UTC+04:00)

Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро", - приводит его слова в четверг газета El Nacional.

По словам Мадуро, правительство успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев. В декабре власти республики перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро. "Пробное использование [петро] проходит успешно", - утверждает президент.

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.

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