Президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая

Выборы президента Боливии должны пройти 3 мая. Об этом сообщил журналистам в пятницу член Высшего избирательного суда (ВИС) страны Оскар Ассентеуфель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Выборы пройдут] в первое воскресенье мая", - сказал он в эфире телеканала Unitel.

При этом Ассентеуфель отметил, что ВИС официально обнародует дату проведения выборов 6 января.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

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