В Пакистане произошел взрыв

7 января 2020 21:32 (UTC+04:00)

По меньшей мере два сотрудника приграничного корпуса Пакистана погибло, 14 получили ранения в результате взрыва в Кветте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает телеканал Geo TV.

По предварительной информации самодельное взрывное устройство было заложено в припаркованный мотоцикл. Целью нападавших являлась машина сотрудников приграничного корпуса Пакистана. В результате взрыва были выбиты стекла в близлежащих постройках, а также загорелось несколько припаркованных мотоциклов.

"Антигосударственные элементы пытаются саботировать закон и порядок в стране, - прокомментировал инцидент министр внутренних дел Белуджистана Зияулла Ланговэ. - Правоохранительные органы должны предпринять все необходимые действия для предотвращения подобных инцидентов".

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