В Эквадоре произошло извержение вулкана

13 января 2020 10:01 (UTC+04:00)

Извержение вулкана Ла-Кумбре произошло в Эквадоре в воскресенье. Об этом сообщил национальный парк Галапагос на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15", - информирует руководство парка, ссылаясь на своих сотрудников.

Как отмечается в сообщении, Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. м.

Последний раз вулкан извергался в июне 2018 года.

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