В результате разбойного нападения в Нигерии погибли 14 человек

17 января 2020 22:06 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли в результате разбойного нападения группы вооруженных лиц в одном из населенных пунктов нигерийского штата Замфара, сообщает местная газета Daily Post со ссылкой на полицию штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в среду.

Как сообщают очевидцы, более 40 человек на мотоциклах ворвались в деревню около 9 часов утра. Преступники велели жителям не покидать свои дома, стали заходить внутрь и забирать мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи, а также увели стада крупного рогатого скота и других животных.

"Они заявляли жителям, что они пришли с миссией джихада, и что любое сопротивление будет пагубной ошибкой для всей общины", - сообщает очевидец.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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