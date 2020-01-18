Экс-президент Боливии назвал ошибкой выдвижение на новый срок

18 января 2020 04:58 (UTC+04:00)

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что ему не следовало выдвигаться на четвертый срок. Об этом он рассказал в интервью газете Die Zeit, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".

"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-главу МВД Боливии задержали по подозрению в коррупции
Другие страны 15 января 02:31
Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну
Другие страны 14 января 00:25
В Боливии конфисковали полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу
Другие страны 11 января 07:26
Бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
Другие страны 5 января 08:33
Президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая
Другие страны 4 января 04:43
Моралес раскритиковал временные власти Боливии за прекращение вещания RT и Telesur
Другие страны 4 января 03:21
Лента новостей
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов
Арабские страны 05:22
Манифестанты попытались прорваться в театр, куда Макрон пришел на спектакль
Европа 04:24
На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей
Другие страны 03:51
Участники конференции по Ливии в Берлине призовут создать единое правительство
Европа 03:04
В МВФ считают, что сделка США и КНР не решает все сложности в отношениях двух стран
Китай 02:39
Эшли Янг стал футболистом "Интера"
Спорт 02:16
SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
США 01:58
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
В мире 01:27
Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX
В мире 01:02