В Сингапуре усилен контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами

20 января 2020 18:06 (UTC+04:00)

Власти Сингапура с понедельника усилили санитарный контроль за всеми прибывающими в местный аэропорт Чанги рейсами из Китая. Раньше подобный режим действовал только в отношении рейсов из города Ухань, где продолжает расти число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в распространенном сообщении Минздрава Сингапура, пациенты с подозрением на пневмонию, которые за последние 14 суток побывали в Ухане, будут госпитализированы и помещены в карантин до установления диагноза.

В ведомстве также указали, что в понедельник в стационар был направлен 44-летний гражданин Сингапура, который обратился с похожими симптомами. Таким образом, общее число пациентов, госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа, достигло семи человек. Однако у шестерых диагноз уже не подтвердился.

Старший государственный министр здравоохранения республики Лам Пин Мин в понедельник заявил, что "правительство Сингапура озабочено ростом числа заболевших в Ухане, а также появлением новых случаев в других районах и городах КНР".

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