В результате оползня в Бразилии погибли несколько человек

25 января 2020 01:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека погибли в пятницу в результате оползня в одном из пригородов Белу-Оризонти - столицы бразильского штата Минас-Жерайс. Спасатели продолжают поиски еще четырех человек, находящихся, предположительно, под завалами жилого дома, на который сошел оползень, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За истекшие сутки в городе выпал 171 мм осадков, что является рекордом за 110 лет метеонаблюдений. Среднемесячная норма января превышена более чем вдвое: с начала года здесь пролилось 666,8 мм дождей. В спасательные службы Белу-Оризонти поступило порядка 30 сообщений об оползнях и провалах грунта вследствие непогоды.

Около 500 человек были в превентивном порядке эвакуированы из своих жилищ из-за угрозы обвалов. Многие улицы мегаполиса затоплены, дорожное движение значительно затруднено. По прогнозам синоптиков, ослабления ливней в ближайшее время не предвидится.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На президента Бразилии могут подать в суд за слова об "эволюции индейцев"
Другие страны 24 января 21:30
В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны 21 января 01:44
Глава бразильского нефтегазового регулятора сообщил о своей отставке
Другие страны 16 января 03:24
Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
Другие страны 8 января 03:13
Китайская XCMG откроет банк в Бразилии для инвестиций в машиностроение
Китай 7 января 08:59
Сотни тонн мусора собрали на пляже Копакабана в Бразилии после празднования Нового года
Другие страны 2 января 12:16
Лента новостей
Число погибших при землетрясение в Турции растет (ОБНОВЛЕНО 2)
Турция 01:41
Британские медики не выявили заражения коронавирусом у 14 обследованных
Европа 01:19
США после смены главы МИД КНДР настаивают на выполнении Пхеньяном решений саммита лидеров
США 00:41
12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в Колумбии
Другие страны 00:04
Boeing может сократить производство модели 787 Dreamliner
США 24 января 23:42
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом
Европа 24 января 23:09
В результате взрыва на заводе в Техасе погибли два человека
США 24 января 22:52
ООО «ADY Container» осуществило очередную перевозку в Турцию через БТК
Экономика 24 января 22:06
Самую богатую женщину Африки подозревают в незаконном вывозе денег из Анголы
Другие страны 24 января 21:47