В Австралии женщина умерла во время конкурса по поеданию бисквитов

29 января 2020 06:43 (UTC+04:00)

Жительница Австралии умерла во время конкурса по поеданию бисквитов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал 9News.

Инцидент произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, на котором соревнования по поеданию еды являются популярным видом развлечений.

Сообщается, что после поедания очередной порции у 60-летней женщины случился эпилептический припадок. Австралийке была оказана первая помощь, прибывшие медики доставили ее в больницу, однако спасти женщине жизнь врачам не удалось.

Местная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.

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