В Австралии женщина умерла во время конкурса по поеданию бисквитов

Жительница Австралии умерла во время конкурса по поеданию бисквитов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал 9News.

Инцидент произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, на котором соревнования по поеданию еды являются популярным видом развлечений.

Сообщается, что после поедания очередной порции у 60-летней женщины случился эпилептический припадок. Австралийке была оказана первая помощь, прибывшие медики доставили ее в больницу, однако спасти женщине жизнь врачам не удалось.

Местная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.

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