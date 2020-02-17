В Таиланде зафиксировали 35 случай заражения коронавирусом

В Таиланде выявлен еще один, 35-й, случай заражения новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчонпхимай.

Видео пресс-конференции постсекретаря размещено на странице министерства в социальной сети Facebook.

"Мы зарегистрировали еще один, 35-й, случай заражения коронавирусом. Пациентка – 60-летняя туристка из Китая, находившаяся в карантине. Она заразилась от одного из членов своей семьи из 9 человек, все остальные члены семьи тоже заболели и находятся на лечении, они учтены предыдущей статистикой", - заявил Канчонпхимай.

"Также могу сообщить, что еще один человек из первой группы наших пациентов полностью выздоровел и выписан из больницы, таким образом из 35 заразившихся 15 полностью выздоровели", - добавил он.

Заместитель постоянного секретаря минздрава Таиланда сообщил журналистам об усилении системы контроля въезжающих из стран наибольшего риска заражения коронавирусом.

"Усилена система контроля на въезде в Таиланд и в районах размещения международных аэропортов, морских и речных портов и пограничных переходов, ориентированная на выявление симптомов, вызываемых заражением коронавирусом у лиц, прибывающих из Китая, Японии и Сингапура – трех стран, в которых на настоящий момент самая высокая степень риска заражения", - сказал он.

"Мы также обратились через местную администрацию к населению районов, прилегающих к международным транспортным узлам – аэропортам и портам – с предложением добровольно провериться на коронавирус. Это предложение относится к тем, кто недавно сам побывал в Китае, Японии и Сингапуре, или входил в контакт с прибывшими из этих стран", - сообщил Канчонпхимай.