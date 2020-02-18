Власти Сингапура отменили повышение НДС из-за вспышки коронавируса

Правительство Сингапура отложило планы повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в будущем году в связи с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит, представляя в парламенте проект бюджета на 2020 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После оценки доходов и расходов государства, учитывая текущее состояние экономики, было принято решение отменить повышение до 9% налога в будущем году", - сказал замглавы правительства. По его словам, "НДС сохраняется на уровне 7%".

Вице-премьер также сообщил, что "ряд секторов экономики получат налоговые льготы в связи с убытками от эпидемии коронавируса". В частности, "аэропорту Чанги предоставляется 15-процентная скидка на налог на недвижимость, гостиницам - 30-процентная", - заявил Хэн Сви Кит.