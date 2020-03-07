В Афганистане число заболевших COVID-19 увеличилось до четырех человек

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило еще три случая заражения коронавирусом в стране, общее число заразившихся составляет четыре человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Khaama.

Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения Вахидулла Майар, три новых случая выявлены в провинции Герат на западе страны. Всего по его словам, за последние сутки власти проверили 36 человек на наличие вируса, анализы 33 из них дали отрицательный результат. По его словам, четыре пациента с коронавирусом помещены в изолятор.

Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Афганистане в конце февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.