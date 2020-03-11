Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов

Совбез ООН единогласно принял резолюцию США, поддерживающую договоренности между Штатами и радикальным движением "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.

Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности приветствует значимые шаги в направлении прекращения войны, начала внутриафганских переговоров, которые стали возможными благодаря Совместной декларации США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашению США и "Талибана".

Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира. В том числе речь идет о снижении уровня насилия, а также освобождении заключенных.

Совет Безопасности призывает все государства оказывать всестороннюю поддержку успешным переговорам по всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое положит конец войне, сказано в тексте.

Совбез выражает готовность с началом межафганских переговоров рассмотреть возможность пересмотра статуса физических лиц, групп, предприятий, юридических лиц, включенных в список, составленный согласно резолюции 1988 СБ ООН. В этот санкционный список входят физические, юридические лица, а также предприятия и группы, связанные с движением "Талибан".