Президент Афганистана помиловал заключенных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан". Об этом во вторник сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на представителя главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что будут освобождены около 1,5 тыс. человек. Ежедневно на свободу будут выходить около 100 заключенных. Как передает телеканал, будут собраны биометрические данные всех освобожденных. Помилованные также обязаны предоставить письменное заверение в том, что больше не будут участвовать в боевых действиях.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. В соответствии с ним переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.