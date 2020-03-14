В Мексике за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Мексиканские врачи к настоящему времени зарегистрировали в общей сложности 26 случаев заражения новым коронавирусом, из них 11 были выявлены за последние сутки. Об этом сообщил в пятницу вечером на пресс-конференции главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, 20 пациентов находятся в изоляции по месту жительства, шестеро получают необходимую помощь в медицинских учреждениях. Еще 105 человек специалисты проверяют на наличие у них нового коронавируса. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее призвал не сеять панику и заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением COVID-19.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.