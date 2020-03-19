В Никарагуа зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Никарагуа. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента этого государства Росарио Мурильо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, речь идет о 40-летнем гражданине Никарагуа, который заразился новым коронавирусом в ходе своего пребывания в Панаме.
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