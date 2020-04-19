В тюрьме Чада найдены мертвыми более 40 боевиков

В Чаде найдены мертвыми более 40 заключенных тюрьмы, которых подозревали в принадлежности к террористической группировке "Боко Харам". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает агентство "Франс-Пресс".

По имеющимся данным, 44 узника были найдены мертвыми в своих камерах в минувший четверг. Отмечается, что все они находились в числе 58 задержанных в ходе операции в районе озера Чад.

Проводится предварительное расследование причин их смерти.