Власти Китая начали расследование в отношении замминистра общественной безопасности

Другие страны 19 апреля 2020 19:28 (UTC+04:00)
Власти Китая начали расследование в отношении замминистра общественной безопасности

Государственный надзорный комитет КНР начал расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье вечером сообщении на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Член парткома министерства общественной безопасности, замминистра Сунь Лицзюнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время Государственный надзорный комитет ведет расследование в отношении него", - сказано в документе.

К настоящему времени информация о Сунь Лицзюне удалена с сайта министерства и в разделе руководства ведомства он не значится. Как говорится в заявлении Государственного надзорного комитета, он окончил Университет Нового Южного Уэльса в Австралии по специальности общественное здравоохранение и управление городским хозяйством, имеет степень магистра. Время назначения Сунь Лицзюня на должность замминистра не указывается.

В ходе своей карьеры Сунь Лицзюнь ранее занимал в министерстве общественной безопасности КНР должности главы 1-го (внутренняя безопасность) и 26-го управлений (борьба с незаконной религиозной деятельностью и сектами, в настоящее время переименовано в 4-е управление).

Сунь Лицзюнь входил в специальную комиссию центрального правительства КНР, направленную в провинцию Хубэй. Эта комиссия расследовала действия региональных властей на раннем этапе эпидемии коронавируса. По итогам этой проверки ряд официальных лиц в правительстве города Ухань и провинции Хубэй были сняты со своих постов.

Сунь Лицзюнь работал в провинции Хубэй по меньшей мере около месяца и несколько раз появлялся в репортажах регионального телевидения: например, 9 марта он отмечал отличившихся на службе полицейских в Ухане.

Другие расследования
Одним из последних расследований в отношении руководства министерства общественной безопасности КНР было дело другого замглавы ведомства, экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя. В сентябре 2018 года он отбыл из Франции в командировку в Китай и перестал выходить на связь. Его супруга, беспокоясь за судьбу мужа, сообщила об исчезновении властям Франции. Прокуратура Лиона, где расположена штаб-квартира организации, инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя, а Интерпол направил официальный запрос властям КНР с целью уточнить информацию о местонахождении главы организации. После этого генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.

7 октября 2018 года власти Китая официально сообщили о задержании Мэн Хунвэя по подозрению в коррупции. В январе этого года суд признал его виновным в получении взятки в 14,46 млн юаней ($2,12 млн). Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 года лишения свободы и штрафу в размере 2 млн юаней (около $292 тыс.).

Власти Франции предоставили его супруге - Грейс Мэн - статус беженца. Как сообщило летом 2019 года издание South China Morning Post, она подала в суд в Гааге иск на Интерпол за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье.

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