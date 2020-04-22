Китай передал властям Нью-Йорка 25 тыс. масок и 75 тыс. перчаток

Постпред Китая при ООН и генеральный консул страны Чжан Цзюнь передал властям Нью-Йорка партию защитных масок, перчаток и медицинских костюмов. Об этом сообщили во вторник журналистам в постоянном представительстве Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 апреля посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тыс. масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тыс. хирургических перчаток", - говорится в сообщении.

Чжан Цзюнь отметил, что "и Китай, и США являются членами семьи ООН - организации, которая играет главную роль в координации международного сотрудничества". В связи с этим он призвал поддерживать "ведущую роль ООН и Всемирной организации здравоохранения в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

"Нью-Йорк наш общий дом, - добавил посол. - Мы делим его радость и делим его боль. Если все ньюйоркцы будут едины, мы сможем победить пандемию и вернуть городу его привычный ритм жизни", - заключил Чжан Цзюнь.