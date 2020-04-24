Шесть случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее
Новые шесть случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Таким образом общее число заболевших за время пандемии в стране достигло 10 708 человек.
90 пациентов были выписаны из больниц. Всего от коронавируса вылечились 8 501 человек.
Число скончавшихся осталось неизменным - 240 человек.
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