Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом

Другие страны 25 апреля 2020 06:59 (UTC+04:00)
Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом

Врачи подтвердили, что новым коронавирусом заразились еще приблизительно 60 членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica ("Коста Атлантика"). Об этом в субботу сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общее число инфицированных на борту превысило 150. В экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica, совершавшего круизы по Юго-Восточной Азии, находятся 623 члена экипажа, пассажиров на нем нет.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превышает 13,6 тыс., жертвами стали по крайней мере 358 человек. Еще по крайней мере 267 пациентов находятся в тяжелом состояния в палатах интенсивной терапии.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess ("Даймонд принсесс") - в феврале-марте был в карантине в порту Иокогама близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,7 млн человек, зафиксировано более 190 тыс. летальных исходов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Известный стилист из Баку рассказал Андрею Малахову как проводит карантин (ВИДЕО)
Известный стилист из Баку рассказал Андрею Малахову как проводит карантин (ВИДЕО)
Оставайся дома и твори. Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи (ФОТО)
Оставайся дома и твори. Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи (ФОТО)
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса США 07:13
Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом Другие страны 06:59
Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом Другие страны 06:38
Помпео: США убеждают другие государства в сокрытии Китаем данных о коронавирусе США 06:26
США запретят работу китайских телекоммуникационных компаний в случае угрозы безопасности ИКТ 05:57
Минюст США намерен обжаловать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера США 05:31
Власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для завершения бунта Другие страны 05:10
На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом США 04:51
Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения президента в препятствии правосудию Другие страны 04:32
Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус США 04:15
Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына Другие страны 04:03
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии Европа 03:47
В штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США США 03:25
Трамп заявил, что США могут начать при необходимости поставки аппаратов ИВЛ в Германию США 03:12
Новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля США 02:57
Суд в США подтвердил штраф Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей Финансы 02:50
Госдеп отрицает ведение тайных переговоров с Венесуэлой Другие страны 02:43
Помпео выступил за продолжение финансирования США программ ВОЗ в семи странах США 02:35
Президент Бразилии отверг обвинения экс-министра юстиции во вмешательстве в дела следствия Другие страны 02:30
Регулятор в США изучает ситуацию с падением цены на нефть WTI до отрицательных значений Энергетика 02:21
Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина Европа 02:07
Уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности США 01:53
Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот Арабские страны 01:38
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% Энергетика 01:22
В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким Экономика 01:06
В Узбекистане 25 апреля откроются рынки и химчистки Узбекистан 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим Политика 00:38
Авиакомпании США просят регулятор разрешить перевозку грузов в пассажирских салонах Транспорт 00:29
Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами Политика 00:13
В США разработали энергоэффективный способ работы с искусственными нейросетями США 00:08
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая Спорт 24 апреля 23:54
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс. В мире 24 апреля 23:32
В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания Арабские страны 24 апреля 23:21
Прием заявок на оплату по обучению студентов начнется со следующей недели Общество 24 апреля 23:08
За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом Россия 24 апреля 23:02
Названы страны Европы с самым тесным жильем Европа 24 апреля 22:46
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 22 тыс. Европа 24 апреля 22:28
В Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19 Европа 24 апреля 22:12
Правительство Грузии окажет содействие банковскому сектору Финансы 24 апреля 21:56
Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра Общество 24 апреля 21:45
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане Общество 24 апреля 21:37
Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд Экономика 24 апреля 21:27
Бельгия приступит к первой фазе отмены карантина с 11 мая Европа 24 апреля 21:19
Неделя торгов на Миланской бирже завершилась падением основного индекса Финансы 24 апреля 21:16
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 109 человек Турция 24 апреля 21:08
Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом Транспорт 24 апреля 20:56
Казахстан повысит квоты на экспорт муки и пшеницы Бизнес 24 апреля 20:54
Правительство Грузии поможет бизнесу Бизнес 24 апреля 20:51
В Азербайджане около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях Общество 24 апреля 20:43
В Грузии будет оказываться помощь социально уязвимым семьям Бизнес 24 апреля 20:40
Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается Общество 24 апреля 20:23
Виктор Гасымов: В Азербайджане порядка 300 медработников заразились коронавирусом Общество 24 апреля 20:20
Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов Туризм 24 апреля 20:18
В Азербайджане разрабатываются инструкции для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте Общество 24 апреля 20:12
В Азербайджане будет снижена налоговая и административная нагрузка налогоплательщиков Экономика 24 апреля 20:02
В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса Общество 24 апреля 19:49
Рамин Байрамлы: После полной отмены карантина вероятна вторая волна инфицирования Общество 24 апреля 19:47
Рамин Байрамлы: Больницы модульного типа откроются в кратчайшие сроки Общество 24 апреля 19:27
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок в Казахстане Транспорт 24 апреля 19:22
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Хорватии Политика 24 апреля 19:15
Самая замечательная азербайджанская семейная пара: Ничего, выдержим и это испытание! (ВИДЕО) Социум 24 апреля 19:09
Арзу Нагиев: Нецелесообразно призывать на военную службу в Азербайджане лиц, употребляющих наркотические средства Общество 24 апреля 19:06
ООО «Газахский цементный завод» объявлено лауреатом премии THE BIZZ Business Excellence Award, которую проведет World Confederation of Businesses в этом году Экономика 24 апреля 19:06
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана прошел брифинг Общество 24 апреля 19:02
Прошла онлайн-панель международной рабочей группы "Бакинский процесс" (ВИДЕО) Социум 24 апреля 18:48
В Туркменистане строят новое предприятие по производству ковров Бизнес 24 апреля 18:40
Начата выдача микрокредитов на развитие сельского хозяйства (ФОТО) Экономика 24 апреля 18:35
В связи с зарплатами в муниципальных органах будет сделано обращение в Оперативный штаб Политика 24 апреля 18:28
В отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 апреля 18:22
Обнародованы финансовые итоги деятельности страховых компаний Азербайджана за 2019 год Экономика 24 апреля 18:14
ЗАО “AzerGold” и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень (ФОТО) Общество 24 апреля 18:05
Определились руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 24 апреля 18:05
Текстильное предприятие Азербайджана о планах производства трикотажной продукции Бизнес 24 апреля 18:01
Сегодня высота волн на Нефтяных камнях достигала 3,5 метра Общество 24 апреля 17:59
Сотрудники АМИ Trend избраны главами Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 24 апреля 17:53
Обнародован объем экспорта бензола и параксилола из Казахстана Энергетика 24 апреля 17:51
Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в заявлении касательно событий 1915 года Турция 24 апреля 17:44
Азербайджанская промышленно-строительная корпорация о планах производства и экспорта в текущем году Бизнес 24 апреля 17:38
Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране - зарубежные эксперты Политика 24 апреля 17:36
Расширяются условия предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства Политика 24 апреля 17:33
В Узбекистане замедлились темпы роста ВВП на душу населения Финансы 24 апреля 17:30
Граждане Азербайджана освобождаются от уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства Политика 24 апреля 17:29
Число привлеченных к оплачиваемым общественным работам в Азербайджане достигло 54 тысяч человек (ФОТО) Общество 24 апреля 17:26
Утверждено очередное соглашение между Азербайджаном и Украиной - Указ Политика 24 апреля 17:26
В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет Общество 24 апреля 17:25
Ежедневные молитвы месяца Рамазан (Рамадан) на азербайджанском, русском и арабском Социум 24 апреля 17:19
Для туриндустрии Азербайджана разработана новая программа Туризм 24 апреля 17:16
Курсанты ВС Азербайджана выполняют упражнения на тренажерах бронетехники (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 апреля 17:15
Грузия обнародовала этапы снятия ограничений в стране Бизнес 24 апреля 17:13
Иран увеличивает импорт автомобилей из Турции Турция 24 апреля 17:06
AzFinance о результатах первой РЕПО-операции по акциям на Бакинской фондовой бирже Финансы 24 апреля 17:05
BİRLink продолжит усиленно контролировать нагрузки на сеть и рост трафика ИКТ 24 апреля 17:05
Ашхабадский филиал Нацбанка Пакистана объявляет тендер на проведение аудита Тендеры 24 апреля 16:46
Онлайн-бесприданница в Баку Культура 24 апреля 16:44
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса Европа 24 апреля 16:42
Техническое обновление казахстанского авиаперевозчика отсрочено до возобновления воздушного сообщения Транспорт 24 апреля 16:41
В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей Экономика 24 апреля 16:41
Азербайджан по борьбе с распространением коронавируса предпринял взвешенные меры - российский эксперт Политика 24 апреля 16:40
Крупное предприятие Азербайджана о планах производства металлоконструкции в текущем году Бизнес 24 апреля 16:37
Все новости