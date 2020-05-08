WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

Другие страны 8 мая 2020 07:35 (UTC+04:00)
WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

Члены венесуэльской оппозиции в октябре заключили сделку на сумму почти $213 млн с американской компанией Silvercorp USA с целью их вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в документе, опубликованном газетой Washington Post.

План, описанный в 42-страничном документе, содержит мельчайшие тактические детали, начиная от того, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства использованы. При этом в документе нет никакого объяснения того, как небольшая группа может одолеть сотни тысяч сотрудников сил безопасности, которые остаются верными правящей партии.

"Группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро (далее "основная цель"), устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо", - сказано в документе, опубликованном The Washington Post.

"Общая стоимость проекта предварительно оценивается в $212,9 млн в течение 495 дней", - отмечается в разделе "Начальная фаза проекта".

Газета сообщает, что копия контракта была предоставлена самими венесуэльскими оппозиционерами.

Документ подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуайдо в документе нет, но она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и Silvercorp, опубликованном Washington Post.

Документ, опубликованный изданием, наносит удар по авторитету лидера оппозиции, который отрицает какие-либо связи с Silvercorp или причастность к попытке насильственного смещения Мадуро.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило о срыве попытки вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.

Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил Мадуро. В подтверждение он продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие 41-летнему Айрану Берри и 34-летнему Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей. Они работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана (ФОТО)
Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана (ФОТО)
В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам
В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам
Loading Bars
Лента новостей
WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA Другие страны 07:35
США и КНР договорились о работе над реализацией первой фазы торговой сделки Экономика 07:03
Карантин привел к улучшению экологической ситуации в Юго-Восточной Азии Другие страны 06:40
Абэ и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом США 06:21
Китай за минувшие сутки зафиксировал один случай заражения коронавирусом Другие страны 05:58
"Барселона" начнет проведение индивидуальных тренировок с пятницы Спорт 05:37
Disney частично восстановит работу парка развлечений во Флориде США 05:16
Премьер Японии по-прежнему готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий Другие страны 04:43
МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом Финансы 04:25
Беспилотник США мог быть сбит над территорией Ирана Иран 04:06
Комитет Конгресса США вскоре вызовет министра юстиции из-за прекращения дела Флинна США 03:51
В Пентагоне уверены в необходимости размещать ядерное оружие США в странах НАТО США 03:35
КНДР назвала военные учения Южной Кореи "безумной провокацией" Другие страны 03:17
Прибыль компании Uber снизилась в первом квартале на $2,9 млрд Бизнес 03:01
Лидер КНДР направил устное послание председателю КНР Другие страны 02:41
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости Спорт 02:25
Пенс заявил, что они с Трампом будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус США 02:11
В Иране произошло землетрясение Иран 02:10
В ВОЗ заявили, что организации потребуется до конца года $1,7 млрд на борьбу с пандемией В мире 01:58
Регулятор Калифорнии оштрафовал PG&E на $1,9 млрд из-за природных пожаров Финансы 01:45
Французские спортсмены считают, что заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре Европа 01:27
Избирком Польши объявил, что выборы президента 10 мая не могут состояться Европа 01:23
Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое Спорт 01:15
Министр обороны Хорватии объявил о своей отставке после крушения самолета ВВС страны Европа 00:55
Президент Ильхам Алиев: Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения - ИНТЕРВЬЮ ТАСС (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:40
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 83 тыс. В мире 00:19
Иран приостановил импорт продукции оборонпрома Турции Турция 00:03
Исполняется 28-ая годовщина оккупации Шуши вооруженными силами Армении Политика 00:01
В США владельцы универмагов Neiman Marcus обанкротились вслед за еще двумя сетями Бизнес 7 мая 23:48
В январе-марте резко увеличились поездки с целью трудоустройства из Турции в Казахстан Турция 7 мая 23:45
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной Политика 7 мая 23:38
Правительство Латвии продлило режим чрезвычайного положения в стране до 9 июня Европа 7 мая 23:35
Президент Ильхам Алиев: Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель Политика 7 мая 23:32
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания Политика 7 мая 23:23
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском Политика 7 мая 23:11
Президент Ильхам Алиев: Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер Политика 7 мая 23:02
Президент Ильхам Алиев: Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый Политика 7 мая 22:57
В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом Россия 7 мая 22:55
Миллиардер Бернар Арно потерял в этом году рекордные $30 млрд Бизнес 7 мая 22:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 мая 21:54
В ООН призвали к политическому диалогу в Венесуэле после сообщений о попытке госпереворота В мире 7 мая 21:42
Чемпионат Норвегии по футболу стартует 16 июня Спорт 7 мая 21:20
Помпео утверждает, что Китай ждет судьба СССР в случае отказа от прозападной политики США 7 мая 21:11
Туркменистан принял участие в четырехсторонней встрече по созданию транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море Транспорт 7 мая 20:43
Стипендии за почетные звания в Азербайджане будут предоставляться на основании новых предложений - Кабмин Политика 7 мая 20:37
Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 7 мая 20:33
Туркменский банк «Рысгал» предлагает услугу интернет-банкинга Финансы 7 мая 20:24
Обзор событий финансово-банковского рынка Азербайджана с января по апрель 2020 года Финансы 7 мая 20:21
«Лукойл» легче других производителей приспособится к сокращению добычи нефти Энергетика 7 мая 20:10
В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам Общество 7 мая 20:05
К сожалению, граждане не в полной мере соблюдают требования карантинного режима - Рамин Мамедов Политика 7 мая 20:03
В следующем месяце в Азербайджане будет проведено оценивание среди школьников Общество 7 мая 19:41
Открытие государственных детсадов в Азербайджане этим летом не предусмотрено Общество 7 мая 19:31
Народная артистка Гюльбаджи Иманова: Если все граждане проявят сознательность, мы быстрее победим коронавирус (ВИДЕО) Культура 7 мая 19:31
Минобразования Азербайджана о ситуации вокруг централизованного приема учителей на работу Общество 7 мая 19:30
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша Политика 7 мая 19:11
В Азербайджане начата выплата пенсий за май Общество 7 мая 19:08
Лучи из солнечного Ташкента в Баку. Это были самые замечательные дни (ВИДЕО) Социум 7 мая 19:03
Наталья Герман: Туркменистан принял эффективные меры против распространения вируса и его последствий Туркменистан 7 мая 18:55
В зарплатах учителей в Азербайджане никаких изменений не будет Общество 7 мая 18:49
Сахиба Гафарова: Вклад Азербайджана в Победу в Великой отечественной войне трудно переоценить (ФОТО/ВИДЕО) Политика 7 мая 18:46
75-летие Победы объединило детей Азербайджана, России и Казахстана (ВИДЕО) Социум 7 мая 18:30
В Грузии впервые использовали плазмаферез в лечении коронавируса Грузия 7 мая 18:27
Минобразования Азербайджана о нереализованной студенческой практике Общество 7 мая 18:26
11 мая возобновятся авиарейсы в Алматы, Нур-Султан и в 7 городов Казахстана Казахстан 7 мая 18:21
Маслозавод планируют запустить в Семее до конца года Казахстан 7 мая 18:17
Экзамены для приема на госслужбу в Азербайджане начнутся в августе Общество 7 мая 18:13
В Азербайджане названы даты приема документов в колледжи Общество 7 мая 18:10
"Выпускная работа" для привлеченных к итоговой аттестации студентов будет представлена в Азербайджане в онлайн-форме Общество 7 мая 18:04
В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки Бизнес 7 мая 18:03
Total обязуется стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году Энергетика 7 мая 18:02
В ООН прогнозируют рост бедности в мире среди работников неформального сектора США 7 мая 17:58
Вступительные экзамены в вузы Азербайджана будут проведены после 20 июля Общество 7 мая 17:44
Летнюю сессию в вузах планируется провести в июне-июле – Джейхун Байрамов Общество 7 мая 17:42
В ходе выпускных экзаменов в Азербайджане будет соблюдаться социальная дистанция Общество 7 мая 17:42
В Азербайджане увеличился объем использования бытовых отходов в альтернативной энергетике Энергетика 7 мая 17:38
В Туркменистане обсуждена социально-экономическая ситуация в стране Туркменистан 7 мая 17:37
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье Бизнес 7 мая 17:34
В этом году в Азербайджане в первые классы приняты свыше 120 тыс. учеников Общество 7 мая 17:33
Еврокомиссия продлила режим удаленной работы для институтов ЕС Европа 7 мая 17:31
Малейка Аббасзаде: В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур Общество 7 мая 17:29
За прошлый месяц зарегистрировано рекордное количество обращений на «Детскую Горячую Линию» (ФОТО) Общество 7 мая 17:28
В Азербайджане не будет проведено оценивание учеников по второму полугодию Общество 7 мая 17:28
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 33 млн США 7 мая 17:14
Бакинское метро готово возобновить работу Общество 7 мая 17:14
Джейхун Байрамов: Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается Общество 7 мая 17:08
В Великую Отечественную войну азербайджанский народ продемонстрировал свои лучшие качества - российский политолог Политика 7 мая 17:00
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 7 мая 17:00
В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек – Оперативный штаб Общество 7 мая 16:59
С завтрашнего дня ограничивается движение на одной из улиц Баку Общество 7 мая 16:48
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работу свыше 700 работников Общество 7 мая 16:46
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) Экономика 7 мая 16:45
Народная артистка Сакина Исмайлова: Только максимальная дисциплина поможет окончательно победить коронавирус Социум 7 мая 16:42
В Агентство по развитию МСБ Азербайджана поступило свыше 1 300 обращений Экономика 7 мая 16:34
Рынок 3D-принтеров является одним из самых быстрорастущих сегментов бизнеса - IDC ИКТ 7 мая 16:31
Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение Политика 7 мая 16:24
Деятельность диаспорских организаций в России обсуждалась на видеоконференции (ФОТО) Общество 7 мая 16:21
ОАО «Siyəzən broyler» поддерживает проект «Мы сильны вместе» (ФОТО) Экономика 7 мая 16:20
Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля Грузия 7 мая 16:20
Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры Персональную пенсию Президента Азербайджана Политика 7 мая 16:15
Все новости