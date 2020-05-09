У побережья Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 76 км к юго-западу от столичного региона Манила (с населением около 10,4 млн жителей). Очаг залегал на глубине 100 км.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.