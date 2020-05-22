Airbus оказывает помощь в расследовании крушения A320 в пакистанском Карачи

Корпорация Airbus оказывает содействие в расследовании крушения самолета A320 "Пакистанских международных авиалиний" в районе Карачи. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением подтверждаем, что самолет А320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" потерпел крушение, выполняя рейс из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года, - отмечается в сообщении. - Airbus оказывает помощь в расследовании". В компании также выразили соболезнования всем, кого затронула эта авария.