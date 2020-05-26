Болсонару просит закрыть расследование против него на предмет служебных преступлений

Президент Бразилии Жаир Болсонару отверг обвинения во вмешательстве в работу следственных органов и попросил прекратить соответствующее расследование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сделанном им заявлении.

Он отреагировал таким образом на видеозапись заседания правительства, обнародованную по просьбе экс-министра юстиции Сержиу Мору, который заявил о нарушениях со стороны главы государства. Мору утверждает, что данное видео может доказать правоту его слов.

"Я никогда не вмешивался в работу федеральной полиции. Любые противоположные утверждения являются легкомысленными. Многочисленные сотрудники федеральной полиции в своих показаниях подтверждают, что я не обращался к ним за информацией", - подчеркнул Болсонару в распространенном письменном заявлении. "Верю, что расследование, которое привело к обнародованию видео, будет естественным образом закрыто", - отметил он.

В заявлении глава государства сообщил о приверженности демократии и об уважении представителей законодательной и судебной власти. "Сейчас необходимо всеобщее единство. Для этого мы должны действовать так, чтобы обеспечить независимость институтов республики и гармонию между ними", - подытожил Болсонару. В местной прессе отметили, что выбранный президентом формат обращения является нетипичным для него, поскольку бразильский лидер обычно предпочитает выступать с устными заявлениями.

В конце апреля в Бразилии разразился политический скандал, спровоцированный уходом из правительства Мору, который занимал тогда пост министра юстиции. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался помешать расследованию уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента.