Объем второго дополнительного бюджета Японии составит $298 млрд

Правительство Японии в среду утвердило объем уже второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что размер второго дополнительного бюджета составит 31,9 трлн иен (около $298 млрд). Ожидается, что официально дополнительный бюджет будет утвержден национальным парламентом в следующем месяце.

В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет на текущий финансовый год с целью поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса. Размер дополнительной части бюджета составляет 25,6 трлн иен ($237 млрд). Его средства используются для поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии.