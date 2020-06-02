Пассажиров метро Мехико попросили молчать во избежание распространения коронавируса

Пассажиры метрополитена в столице Мексики должны будут молчать во время использования этого вида общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. С такой просьбой к ним в понедельник на своей странице в Twitter обратилось руководство столичной подземки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кампания "Молча предотвращаем заражение" нацелена на уменьшение объема выделяющихся при разговоре частиц, которые могут быть фактором инфицирования в замкнутых пространствах", - говорится в записи. С 17 апреля власти обязали жителей и гостей Мехико носить в метро медицинские маски. Столица страны значительно опережает другие регионы по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

Метрополитен Мехико с его 195 станциями считается одним из крупнейших в Латинской Америке и вторым в Северной Америке после нью-йоркского, ежегодно он перевозит более 1,6 млрд пассажиров. Протяженность его линий превышает 200 км.

Согласно последним официальным данным, с 28 февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 90 664 человека, умерли 9 930 заболевших. В конце марта власти объявили о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. С 1 июня в стране началось постепенное возобновление работы предприятий в сферах производства и предоставления услуг.