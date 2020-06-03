Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Пуэрто-Рико
Два человека погибли во вторник при крушении легкомоторного самолета после взлета из аэропорта города Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Prensa Latina.
Всего на борту были трое, один пострадавший на данный момент находится под наблюдением врачей. Крушение произошло после того, как при наборе высоты самолет задел мачту одной из яхт в бухте города.
Полиция начала расследование случившегося.
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