Верховный суд Венесуэлы назначил новый избирательный совет без одобрения парламента

Верховный суд (ВС) Венесуэлы в пятницу принял присягу у новых членов Национального избирательного совета (НИС), кандидатуры которых, вопреки стандартной процедуре, не были предложены парламентом, находящимся под контролем оппозиции. Сообщение об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, размещено на странице пресс-службы ВС в Facebook.

"Председатель ВС Майкель Морено в пятницу принял присягу у основных членов НИС и их заместителей, назначенных конституционной палатой суда", - отмечается в тексте.

Возглавила НИС вице-председатель ВС и председатель избирательной палаты инстанции Индира Маира Альфонсо Исагирре.

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, членов НИС назначает парламент. Однако ранее в пятницу ВС сообщил, что новый состав был назначен конституционной палатой инстанции из-за "бездействия Национальной ассамблеи [парламента]", которая не представила свой список кандидатов в члены НИС. 10 июня ВС потребовал от парламента передать список в течение 72 часов.

Оппозиция Венесуэлы заявила, что не признает новый состав избирательного совета, который должен будет заняться подготовкой к парламентским выборам, запланированным на этот год. "Мы категорически осуждаем постановление нелегитимного Верховного суда, которое мешает исполнению воли венесуэльцев, требующих перемен, и урегулированию кризиса при помощи выборов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице парламента в Twitter.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.