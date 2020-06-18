Экс-министра юстиции Японии могут арестовать по подозрению в подкупе избирателей

Японская прокуратура планирует в четверг выдать ордер на арест бывшего министра юстиции Кацуюки Каваи и его супруги Анри из-за скандала вокруг предполагаемого подкупа избирателей и нецелевого расходования средств во время избирательной кампании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Анри Каваи, которая являлась членом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе своей избирательной кампании раздала порядка 1,5 млн иен (более $14 тыс.). Эти деньги получили около 100 человек.

При этом сам экс-министр, который предположительно занимался организацией кампании своей супруги, раздал примерно 24 млн иен (порядка $224 тыс.). Как передает Kyodo, он предлагал суммы от 50 тыс. до 100 тыс. иен представителям местных администраций и законодательных собраний в своих избирательных округах в префектуре Хиросима.

В октябре прошлого года Каваи подал в отставку с поста министра после того, как в одном из еженедельников появилась информация, согласно которой его супруга во время своей избирательной кампании нарушала законодательство путем нецелевого расходования средств собственного штаба. В частности, отмечалось, что она вдвое завышала выплаты некоторым наемным сотрудникам, задействованным в кампании. Самого Каваи и его супругу также обвинили в мелком подкупе избирателей: сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые наборы, в которые входили овощи.

В марте прокуратура префектуры Хиросима провела обыски в офисе экс-министра. Также во время следственных мероприятий были арестованы трое помощников Анри Каваи. Ситуация вызвала волну критики со стороны оппозиции в адрес бывшего министра и его жены, которые после скандала продолжали состоять в ЛДП. Во вторник телеканал NHK сообщил, что супруги покинут ряды партии.