В столице Сомали прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в понедельник на оживленной улице в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, возле больницы национальной армии Сомали взорвался автомобиль с террористом-смертником за рулем, после чего началась перестрелка. Данные о жертвах и пострадавших пока не приводятся.