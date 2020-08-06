Восемь человек погибли при пожаре в принимающей больных COVID-19 больнице на западе Индии
Пожар произошел в четверг ранним утром в принимающей больных COVID-19 больнице в городе Ахмадабад, административном центре провинции Гуджарат, на западе Индии, сообщает Trend со ссылкой на СИНЬХУА Новости.
В результате пожара погибли как минимум восемь больных.
Об этом сообщили местные СМИ.
Как сообщается, во время возгорания в больнице находились около 50 пациентов. Пятеро мужчин и три женщины, находившиеся в отделении интенсивной терапии, погибли. Примерно 40 больных были спасены и перевезены в другую больницу. По словам местного чиновника, также пострадал один медик.
Местная полиция заявила, что пожар вспыхнул примерно в 3:30 утра и начался в отделении интенсивной терапии.
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