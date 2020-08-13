Министр связи и информации Венесуэлы заразился коронавирусом

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в среду, что заразился коронавирусом. Соответствующее заявление политик разместил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой долг сообщить, что мне поставили диагноз COVID-19. Несмотря на то, что я хорошо себя чувствую, я должен соблюдать изоляцию и необходимый режим, чтобы справиться с вирусом", - написал он.

В июле сообщалось о заражении коронавирусом председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо и вице-президента по вопросам экономики и министра нефтяной промышленности страны Тарека эль-Айссами.

Правительство республики сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в Венесуэле официально зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом, умерли 238 человек.