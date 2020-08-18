В Аргентине в условиях карантина прошли акции протеста против политики правительства

Акции протеста против политики правительства прошли в нескольких городах Аргентины, где все еще сохраняются карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Как сообщил телеканал Todo Noticias, помимо столицы, манифестации прошли в том числе в Кордобе, Росарио и Тукумане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Буэнос-Айресе самая большая манифестация прошла у Обелиска, вокруг которого собрались тысячи человек. Многие протестующие принимали участие в манифестации, не выходя из своих машин, колонна из которых растянулась на несколько кварталов.

Манифестации прошли и в других районах города. Корреспондент ТАСС стал свидетелем, как сотни человек с аргентинскими флагами перекрыли один из крупнейших проспектов города - Кабильдо. У многих собравшихся была в руках кухонная утварь, в которую они стучали. Шум в поддержку звучал и из окон по всему району.

Большинство плакатов манифестантов были посвящены протестам против судебной реформы, которую хочет провести правительство Альберто Фернандеса. По их мнению, изменение действующей системы выгодно экс-президенту и действующему вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер, которая является фигурантом нескольких уголовных дел. Часть протестующих также высказывалась против карантинных ограничений, которые действуют уже 150 дней, и просили принять меры для борьбы с преступностью.

Акции протеста были приурочены к дню памяти героя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке генерала Хосе де Сан-Мартина. Правительство Аргентины не мешало проведению манифестаций, но раскритиковало организаторов, а министр здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия назвал "созыв марша в сегодняшних условиях безответственностью". Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета из оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" воздержался от поддержки манифестации. "Мы находимся в непростой ситуации в условиях пандемии, и мы должны избегать ситуаций, когда люди собираются вместе", - сказал он на пресс-конференции.