В Китае грузовик перевернулся на дороге и задавил группу людей

Грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и задавил группу людей, в результате чего восемь человек погибли, 11 получили травмы. Об этом говорится в опубликованном в среду в социальной сети Weibo заявлении местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во вторник в городе Синьян. Как следует из документа, за несколько часов до аварии там же проезжал грузовик, перевозивший чеснок, часть которого выпала из транспортного средства и оказалась на дороге. Во второй половине дня там собрались местные жители, чтобы собрать чеснок и расчистить проезжую часть. Именно эти люди погибли под колесами автомашины с гравием.

Причины инцидента устанавливаются.