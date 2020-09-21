Пепел вулкана Сангай заблокировал работу аэропорта в Эквадоре

Институт геофизики Эквадора сообщил о значительном усилении в воскресенье активности вулкана Сангай в центре южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с ночи [на воскресенье] произошли очень активные выбросы газа и пепла, значительно превышающие по интенсивности те, что наблюдались в предыдущие месяцы. Начиная с 04:40 спутниковые системы обнаружения зарегистрировали большое облако пепла на высоте от 6 до 10 км над кратером, направляющееся преимущественно в западном направлении", - говорится в публикации на сайте института. Сообщается также о выпадении пепла на территории четырех провинций страны: Боливар, Гуайяс, Лос-Риос и Чимборасо.

Как уточняют эквадорские геофизики, такого рода активность вулкана Сангай не отмечалась с начала процесса извержения в мае 2019 года. По информации местных СМИ, из-за выброса пепла была прекращена работа международного аэропорта города Гуаякиль.