В Японии могут в ноябре начать возвращать деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерен в ноябре начать процесс возврата стоимости купленных билетов на соревнования, проведение которых было перенесено на 2021 год. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что возврат билетов на Олимпийские игры пройдет в течение 20 дней с 10 ноября, соответствующий процесс касательно билетов на Паралимпийские игры начнется в декабре.

По данным NHK, на токийские Олимпийские игры ранее было продано около 4,4 млн билетов, на Паралимпийские игры - около 97 тыс. При этом срок их действия был продлен на 2021 год после переноса соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.