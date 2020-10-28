На главный атомный регулятор Японии совершили кибератаку

Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии подвергся кибернетической атаке. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в связи с инцидентом главный атомный регулятор Японии на время полностью отключил внешние подключения к своим серверам, а также отключил возможность получения электронной почты. В настоящее время специалисты государственного комитета выясняют обстоятельства случившегося и проверяют, была ли похищена какая-либо информация.